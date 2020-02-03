MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "( İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir."

Devlet Bahçeli, İdlib, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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