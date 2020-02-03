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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:14 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "( İdlib'deki saldırı) TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir."
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