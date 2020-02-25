MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur. - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur.

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur. Bunlardan ne yol olur ne de kasaba." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı
Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı Trump: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı

Son Dakika Haberleri
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]