MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır."

Devlet Bahçeli, Libya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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