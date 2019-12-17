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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:28 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır."
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