Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir.' - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir."
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İlker Başbuğ yanlış bir yerde iz sürmektedir." - ANKARA
Son Dakika Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Şam'a girelim Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir