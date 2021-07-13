MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı, Türk milletinin duruşudur. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek"

"Cumhur İttifak'ının gıyabında yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye'nin tökezlemesi 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır"

"15 Temmuz inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. Türkiye için bir dönüm noktasıdır."

"(15 Temmuz darbe girişimi) Hain teşebbüse kim ortak olmuşsa Türk askeri değildir"

15 Temmuz darbe girişimine batılı ülkeler kesin bir tepki koymamıştır. Darbe girişiminin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyenlerin olduğu açıktır"

"İmralı canisi nasıl getirildiyse Fetullah Gülen'de aynı şekilde derdest edilip Türkiye'ye getirilmelidir"

"(15 Temmuz darbe girişimi) İçeridekiler gariban değil haindir"

"Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor"

"(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bildiğin bir şey varsa ve açıklamıyorsan namertsin."

"Serok Ahmet fitneyi bıraksın. Buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur. Terör örgütünün taltifidir. Türkiye'nin temellerini dinamitlemenin şifresidir."

"Bal gibi buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır."

-İHA-