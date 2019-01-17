MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım Odur Ki Cumhur İttifakı, Sahip Olduğu Milli Mücadele Ruhuyla...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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