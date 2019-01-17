Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım Odur Ki Cumhur İttifakı, Sahip Olduğu Milli Mücadele Ruhuyla...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım Odur Ki Cumhur İttifakı, Sahip Olduğu Milli Mücadele Ruhuyla...

45 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:57 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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