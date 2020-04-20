MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." - ANKARA
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20.04.2020 22:27:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar... - Son Dakika