MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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