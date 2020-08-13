MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Muharrem İnce, 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, " Türkiye'nin terörle mücadele süreci hakkında son gelişmeler de dikkate alındığında değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Memnuniyetle ve müsterih bir vicdanla ifade etmeliyim ki, PKK tükenmiş, bitme aşamasına gelmiştir. Bölücü terör örgütü dağılmanın eşiğindedir. Mücadeledeki kararlılık ve kahramanlık etnik bölücülüğün sonuç alamayacağını işaret ve ispat etmiştir.

Terör örgütünün kalıntıları da kısa süre içinde yok edilecektir." dedi.

Teröre karşı yürütülen sınır ötesi ve sınır içi operasyonların akılla, azimle ve iradeyle icra edildiğini ve dünden çok daha güçlü bir seviyede olunduğunu belirten Bahçeli, Irak ve Suriye'de terör örgütünün perişan vaziyette olduğunu kaydetti.

Özellikle Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı ve riayet göstermesinin şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'nın bulunduğu yerlerden sökülüp atılması iki ülke arasındaki iş birliği ve komşuluk hukukunun istikrarı bakımından zorunluluktur.

Sözde lider kadrosu nokta operasyonlarla etkisizleştirilmektedir. Türk devletinin nefesi saldırı ve suikast emri veren canilerin ensesindedir. Bunlar teker teker imha edilmektedir.

Bölge insanının bölücü örgüte desteği de söz konusu değildir.

PKK'nın önünde iki seçenek kalmıştır.

Birincisi teröristler silahlarıyla birlikte Türk devletine teslim olmalıdır.

İkincisi de Türk adaleti karşısında cinayetlerin ve hıyanetlerin hesabını sonuna kadar vermelidir.

Vatan topraklarında veya mücavir alanlarda eşkıyanın fermanı değil, Türk devletinin kudret ve güvenlik angajmanları geçerli olacaktır.

MHP son terörist teslim alınıp, son silah kırılıp atılasıya kadar mücadelenin devamından yanadır ve devlete, hükümete tam destektir."

"Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır"

Muharrem İnce'nin bugün başlattığı harekete ilişkin de Bahçeli, İnce'nin 2018'den beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldığını ifade etti.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurar mı, kurmaz mı bilemiyorum ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur:

4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne dön dürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki, 'bin günde memleket' parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır.

CHP'nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."