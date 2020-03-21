MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor.

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. Covid-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor". - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:34 Kaynak: İHA

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