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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti.
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların gün batımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eş güdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
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