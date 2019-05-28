Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden...

45 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Irak'ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:19 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, Irak, Politika
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