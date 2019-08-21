Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve...

34 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir."

Devlet Bahçeli, Irak, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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