MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:38 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde terörün köküne kıran girecektir."
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