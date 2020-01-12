MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne...
19 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, " İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır" dedi. - ANKARA
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12.1.2020 12:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne... - Son Dakika