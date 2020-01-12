MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne...

19 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, " İran'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır" dedi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Libya, İran, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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