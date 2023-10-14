Bahçeli'den İsrail çıkışı: Aklınızı başınıza alın, Amerikalı dayılarınıza güvenmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19'uncu dönem eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuştu. İsrail'in aklını başına alması gerektiğini belirten Bahçeli, "İsrail'in Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİPLOMATİK FAALİYETLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Bahçeli, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin, "Ortadoğu'da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu ana kadar Gazze'de 3 bine yakın yıkım olmuştur. 3 bini aşan bir sayıda evler kullanılamaz hale gelmiştir. 700'ün üzerinde çocuklarımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. 428 hanımefendi de hakkın rahmetine kavuşmuştur. Şu an Gazze insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları da seyretmektedir. 927 yıldan bu yana başlatılmış olan Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ve tahrik ediyor, diğer taraftan birçok mazlum inim inim inliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan meselenin üzerine gidiyor ve ateşkesin başarılması, huzurlu bir barışın sağlanması için bütün ülkeleri davet ediyor. 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırma başarısını da elde etmiştir. Böylelikle yok olmaya yöneltilmiş bir toplumun tekrar ayakta durmalarını teğmini için fedakarca bir gayretin içerisine girmiştir. Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum. Türkiye yalnız değildir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir" dedi.

"FİLİSTİN YOK EDİLME EĞİLİMİNDEDİR"

İsrail ve Filistin arasındaki sorunu, yıllar içinde değişen sınırlarını gösteren harita üzerinden anlatan Bahçeli, "Dikkat edilirse Filistin topluluğu burada yok edilme eğilimi içerisine girmiştir. Bu harita çok açık ve nettir. Bu gerçeği herkesin görmesi lazım. Burada 1967 yılı esas alınarak, Kudüs başkent olmak üzere bir Filistin devletinin kurularak buradaki topluluğun iki devletli yapıya kavuşmasını temin etmek gerekmektedir. Türkiye'nin bakış açısı budur, kararlılığı budur. Önce ateşkesi keselim, tahribatları önleyelim. Oradaki çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor. Oradaki ekmek sıkıntısı, elektrik sıkıntısı başını alıp gidiyor. Türkiye'de her gün bir sıkıntıdan bahsedenler, buralarda sessiz kalıyorlar. Bu gerçeği bilerek hareket etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK SİYASİ BİRLİĞİ TESİS EDİLMELİ"

İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan haritasını gösteren Bahçeli, "MHP olarak bu bölgede barışın, huzurun, istikrarın güvenliğin sağlanabilmesi için ve 1947'den bugüne geçen süredeki olayları da göz önüne alarak, burada İsrail'in etrafında barış ve huzur çemberinin oluşması lazım. Bunun için benim düşüncem Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere Barış, Huzur, Güvenlik Siyasi Birliği'nin kısa süre içerisinde tesisi yolunda faaliyet göstererek Türkiye'nin yine uluslararası ilişkilerde bir önderlik yapma düşüncesine sahip olmasını arzuluyorum. Başarılır başarılmaz; ama böyle bir samimiyetle bu barışı sağlayabilmenin yolu buradaki komşu ülkelerin barış, huzur ve güvenlik içerisinde Filistin'e İsrail'e sahip çıkmasına bağlıdır" dedi.

"İSRAİL'İN AKLINI BAŞINA ALMASI LAZIM"

Bahçeli, Gazze halkının göçe zorlanması ile ilgili soru üzerine, "İsrail'in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım. Sorun ne Türkiye'dedir ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek" değerlendirmesinde bulundu.