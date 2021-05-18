Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır"

-"İsrail Filistinli mazlumları her fırsatta katletmiştir. Netanyahu Lahey'de yargılanmak için yetecek insanlık suçlarını gözünü kırpmadan işlemiştir"

-"Parkta olması gereken çocuklar katledilmiştir. Ana kucağındaki bebeklere mermiler isabet etmiştir. Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır"

-"Böyle giderse yakında küresel ya da bölgesel bir savaş son çare olarak gündeme gelecektir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.