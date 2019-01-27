Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da

21 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüşecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile görüşecek.

Ankara'dan "06 MHP 01" plakalı makam aracıyla gelen Bahçeli'yi, Çamlıca gişelerinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Aracından inen Bahçeli, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaştıktan sonra Yıldırım ile görüşmek üzere Kavacık Seçim Ofisi'ne geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, İstanbul, Güncel
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