Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara,...

56 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:38 Kaynak: AA
MHP, İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
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