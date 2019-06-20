MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim."
MHP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:38 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: " İstanbul
'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim."
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