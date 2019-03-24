Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da PKK'ya Geçit Yoktur, İstanbul'da Fetö'ye Müsamaha Yoktur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da PKK'ya Geçit Yoktur, İstanbul'da Fetö'ye Müsamaha Yoktur."

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: AA

PKK, İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
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