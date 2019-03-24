MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da PKK'ya Geçit Yoktur, İstanbul'da Fetö'ye Müsamaha Yoktur."
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " İstanbul
'da PKK
'ya geçit yoktur, İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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