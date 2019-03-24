MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul Tarihtir, Medeniyettir, Kardeşliktir, Fetihtir Nitekim...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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