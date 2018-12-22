MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İster Fırat'ın Doğusu, İster Bir Başka Yer Olsun, Türk'ün İradesi...
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İster Fırat'ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk'ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "İster Fırat'ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk'ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum ki ya beka ya da bela."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:36 Kaynak: AA
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