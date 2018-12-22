Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İster Fırat'ın Doğusu, İster Bir Başka Yer Olsun, Türk'ün İradesi...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İster Fırat'ın Doğusu, İster Bir Başka Yer Olsun, Türk'ün İradesi...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İster Fırat'ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk'ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İster Fırat'ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk'ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum ki ya beka ya da bela."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:36 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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