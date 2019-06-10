MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve...
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:49 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: " İzlanda
'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum."
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