Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve...

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum."
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:49 Kaynak: AA
MHP, Devlet Bahçeli, İzlanda, Güncel
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