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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:04 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir."
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