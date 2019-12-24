MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kanal İstanbul) Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir."

Devlet Bahçeli, İstanbul, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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