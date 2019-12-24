MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir." - ANKARA

Devlet Bahçeli, İstanbul, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
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