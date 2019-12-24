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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir." - ANKARA
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