Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de Hazırlanan Belediye Meclis Aday Listeleri Aziz Milletimize...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de Hazırlanan Belediye Meclis Aday Listeleri Aziz Milletimize...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır. Zehir, altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına 'demokrasi güçlerinin ittifakı', 'demokratik güçler birliği' deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar. Adına 'sandıkta ittifak' deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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