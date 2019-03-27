MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de Hazırlanan Belediye Meclis Aday Listeleri Aziz Milletimize...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " Kandil
'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır. Zehir, altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına 'demokrasi güçlerinin ittifakı', 'demokratik güçler birliği' deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar. Adına 'sandıkta ittifak' deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA
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