Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır." - ANKARA
Son Dakika 2019'un en çok aranan şarkıcıları Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 3 kareyi oyladı