MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların...

12 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
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