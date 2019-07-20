Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli Karabük'te
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MHP Genel Başkanı Bahçeli Karabük'te

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesine ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli Karabük'te, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesine ziyarette bulundu.
Bahçeli, kente gelişinde Kemal Oyman mevkisinde partililer tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti. Belediye binası girişinde bando eşliğinde Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılan Bahçeli, makamda Vergili ile bir süre görüştü.
Bahçeli'ye ziyarette, Vergili ile Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez tarafından vazo ve fotoğraf hediye edildi.
Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Yaşar Yıldırım, Feti Yıldız ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.
Devlet Bahçeli, Karabük, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:51 Kaynak: AA
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