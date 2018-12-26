MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kaşıkçı Cinayeti) Cinayet Yerinin Türkiye Olması Düşündürücüdür."
2 saat önce
IHAAW114053-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) Cinayet yerinin Türkiye olması düşündürücüdür.
IHAAW114053-SIY/26-12-2018
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kaşıkçı cinayeti) Cinayet yerinin Türkiye olması düşündürücüdür." 26.12.2018 11: 40: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:46 Kaynak: İHA
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