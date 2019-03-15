MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Katiller ile Yardım ve Yataklık Yapan Mihrakların, Dökülen Kanların...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur."

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