MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Katiller ile Yardım ve Yataklık Yapan Mihrakların, Dökülen Kanların...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:56 Kaynak: AA
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