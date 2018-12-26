MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Hırçın Politikadan Vazgeçmeli."
1 saat önce
IHAAW113506-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, hırçın politikadan vazgeçmeli." 26.12.2018 11: 35: 06 TSI NNNN.
IHAAW113506-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " Kılıçdaroğlu
, hırçın politikadan vazgeçmeli." 26.12.2018 11: 35: 06 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: İHA
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