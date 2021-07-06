MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

" Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı"

"Görevi ve taşıdığı unvanı ne olursa olsun hiç kimse hukuktan üstün değildir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yanlışı ve yalanı savunacak kadar cahil olanlardan, doğruyu ve doğruluğu göremeyecek kadar kör olanlardan, iyiliği ve iyi niyeti inkar edecek kadar nankör olanlardan Rabbim cümlemizi korusun ve böylelerini milletimizden her daim uzak tutsun. İstanbul Sözleşmesi'nin çarpıtılması, İstanbul Kanalı'nı hedef alan bayağı saldırılar ve Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesi okuyacakları ile ilgili yalan dozu yüksek kara kampanyalar Türkiye'yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır. Kılıçdaroğlu Tank-Palet Fabrikası'nı sattılar yalanını söylüyor, yardımcısı Öztrak daha geçen hafta basının karşısına çıkıp 'ne satması, biz satmaktan hiç bahsetmedik' diyebiliyor. Hadi kuldan utanmıyorsunuz, Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Bunlar gerçekten de yalancının daniskasıdır. Güvenirlikleri sıfıra inmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin hal-i pür melali kelimesi kelimesine işte budur. Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir videoda 'beni hapse atmak istiyorlar' diye yakınıyor. Oysaki hakkında düzenlenip TBMM'ye gönderilen fezlekelerin detaylarından bahsetmiyor, buna hiç cesaret edemiyor. Kılıçdaroğlu'nun, çiğ süt içmediyse karın ağrısı çekmesini gerektirecek bir hali de olmayacaktır. Daha mühimi sabırlı ve sakin olmasında, hukuka saygı duymasında yarar vardır" diye konuştu.

"Görevi ve taşıdığı unvanı ne olursa olsun hiç kimse hukuktan üstün değildir"

Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartması gerektğini belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir yanda adalet ve hukuka vurgu yapan, diğer yanda konusu suç teşkil eden fiillerinden dolayı hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir açmazda, tam bir çıkmazdadır. Hukukun karşısında imtiyazlı bir zümre, ayrıcalıklı bir tabaka, dokunulmaz ve ulaşılmaz bir kesim düşünülemeyecektir. Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır. Eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, eğer hukukun evrensel ilkelerine bağlıysak ahlaki tutarlılıktan ödün veremeyiz. Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da, hangi sözlerinin, hangi eylemlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Türk mahkemelerinin önünde herkes eşittir. Görevi ve taşıdığı unvanı ne olursa olsun hiç kimse hukuktan üstün değildir" şeklinde konuştu.

"Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Geçen hafta 21 milletvekilini kapsamına alan fezlekeler TBMM'ye intikal etmiştir. Gazi Meclis; suçun barınağı, suçluların sığınağı, kanun kaçaklarının meskeni ve mekanı olamaz. Aksine hizmet edenler Meclisi'mizin demokratik ve tarihi ruhuna kast eden aymazlardır. TBMM Karma Komisyon'da bekletilen fezlekelerin bir an evvel görüşülerek Genel Kurul'a getirilmesi, bölücü, yıkıcı, devletin ülkesi ve milletiyle ters düşen söylem ve eylemlerinden dolayı şüpheli olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının derhal kaldırılması hukuk ve siyaset ahlakının vazgeçilmez şartıdır. Oyalanmaya vaktimiz yoktur. Zamana oynamaya, ağırdan almaya hakkımız da yoktur. Fezlekelerin görüşülüp karara bağlanmasını savsaklamak bizim nezdimizde sorunlu ve şaibeli bir tutum olarak değerlendirilecektir. Hukuk diyorsak gereğini yapmakla mükellefiz. Kılıçdaroğlu bir ara yollara düşüp adalet arıyordu. Akılsız başının ceremesini ayakları çekiyordu. İşte fırsat, işte ortam, saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına, versin üzerine atılı suçlamaların hesabını. Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz, onlara tamam diyeceğiz."