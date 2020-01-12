MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir yer bilemez" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir yer bilemez" dedi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır
CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor Ukrayna füzeyle vurulan uçak için İran'a süre verdi

Son Dakika Haberleri
18:48 AK Partili Ünal: "Biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik" - Son Dakika Haber
18:47 Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti - Son Dakika Haber
18:39 Çöp konteynerinde ceset bulundu - Son Dakika Haber
18:37 ATP Cup'ta İspanya'yı finalde yenen Sırbistan şampiyon oldu - Son Dakika Haber
18:30 Makineye bağlı yaşayan oğlu için organ bağışı çağrısında bulundu - Son Dakika Haber
17:35 Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi - Son Dakika Haber
17:33 ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 18:49:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]