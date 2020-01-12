Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir yer bilemez" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun aklında sadece Hafter olduğundan Fizan'dan başka bir yer bilemez" dedi. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor Ukrayna füzeyle vurulan uçak için İran'a süre verdi