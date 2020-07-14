MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve yüzsüzlüğün girdabına düşerek partimizi suçlayıcı ifadeler kullanması bu savrulmayı denetimsiz sürüklenmeye çevirmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve yüzsüzlüğün girdabına düşerek partimizi suçlayıcı ifadeler kullanması bu savrulmayı denetimsiz sürüklenmeye çevirmiştir. CHP Genel Başkanı bir kez daha yaş tahtaya basmış, utanmadan sıkılmadan fitneyi pusula haline getirmiştir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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