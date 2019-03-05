Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun Telaş ve Tereddütle Yalana Sarılması, Zilletin Zehir...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun Telaş ve Tereddütle Yalana Sarılması, Zilletin Zehir...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun telaş ve tereddütle yalana sarılması, zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Kılıçdaroğlu'nun telaş ve tereddütle yalana sarılması, zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:05 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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