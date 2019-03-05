MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun Telaş ve Tereddütle Yalana Sarılması, Zilletin Zehir...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun telaş ve tereddütle yalana sarılması, zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " Kılıçdaroğlu
'nun telaş ve tereddütle yalana sarılması, zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:05 Kaynak: AA
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