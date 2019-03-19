Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki Saldırıya İlişkin İfadeleri) Siz de...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki Saldırıya İlişkin İfadeleri) Siz de...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "( Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:49 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda, Politika
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