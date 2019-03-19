MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki Saldırıya İlişkin İfadeleri) Siz de...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "( Kılıçdaroğlu
'nun Yeni Zelanda
'daki saldırıya ilişkin ifadeleri) Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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