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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, söyler misin İdlib'de sıkışan kimdir?
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, söyler misin İdlib'de sıkışan kimdir?
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, söyler misin İdlib'de sıkışan kimdir? Hangi gruplar adına dedikodu yapıyorsun?" - ANKARA
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