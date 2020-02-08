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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KKCT Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KKCT Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:40 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KKCT Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür."
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