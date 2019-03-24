MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kökeni, Yöresi, Mezhebi, Anasının Dili Ne Olursa Olsun Her Türk...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı, milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeri, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı, milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeri, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:02 Kaynak: AA
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