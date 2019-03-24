Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kökeni, Yöresi, Mezhebi, Anasının Dili Ne Olursa Olsun Her Türk...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kökeni, Yöresi, Mezhebi, Anasının Dili Ne Olursa Olsun Her Türk...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı, milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeri, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı, milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeri, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:02 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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