MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konstantinopolis Diye Bir Yer Yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konstantinopolis diye bir yer yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir."

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