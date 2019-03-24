MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konstantinopolis Diye Bir Yer Yoktur.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konstantinopolis diye bir yer yoktur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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