Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konu Vatansa, Konu Milletse, Konu İstiklal ve Bekaysa Nefsimize Tutsak...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konu Vatansa, Konu Milletse, Konu İstiklal ve Bekaysa Nefsimize Tutsak...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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