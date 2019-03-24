MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konu Vatansa, Konu Milletse, Konu İstiklal ve Bekaysa Nefsimize Tutsak...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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