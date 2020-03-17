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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." - ANKARA
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