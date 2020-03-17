MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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