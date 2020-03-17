MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." - ANKARA

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Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu