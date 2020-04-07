MHP Genel Başkanı Bahçeli: " ( Koronavirüs salgını) Sağlam ve seri tedbirler alınmıştır. Bu belayı savuşturacağız, felaketten güçlenerek çıkacağız."

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