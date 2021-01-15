MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı

15.01.2021 12:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırdı - Son Dakika


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