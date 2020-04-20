MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır."
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20.04.2020 21:57:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının... - Son Dakika