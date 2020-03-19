MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:43 Kaynak: İHA

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