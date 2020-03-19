Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
Son Dakika Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu