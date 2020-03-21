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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden...
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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