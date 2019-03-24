MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerimiz Bu Hain Planları Alt Üst Eder, Zilleti...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder, PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder, PKK
'nın siyasi aparatı HDP
'ye şamarı indirir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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