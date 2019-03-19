MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bu Şahıs CHP Adaylığından...
48 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş
ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP
adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu
'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:03 Kaynak: AA
MHP'den, 125 Bin TL Nafaka Alan Şeyma Subaşı'na Kötü Haber!
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu
MHP Lideri Bahçeli, CHP Ankara Adayı Yavaş Hakkındaki İddialarla İlgili Konuştu: Adaylıktan Çekilmelidir
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı