Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bu Şahıs CHP Adaylığından...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bu Şahıs CHP Adaylığından...

48 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar)
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:03 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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