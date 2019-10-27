MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mektup nezaket dışıdır. Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni ileride çok daha iyi tanıyacaktır"
-"Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"
-( YPG'li terörist Mazlum Kobani için iade talebi) "Bundan siyasiler yararlanmamalı"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.
PKK yandaşları Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in binasını işgal etti Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı KKTC'den Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: Mustafa Akıncı'yı faşizan bir üslupla hedef aldı PKK yandaşları, İtalya'da Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanıp çevreyi ateşe verdiler