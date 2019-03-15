MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mengen'de Vatandaşları Selamladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge giderken Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge giderken Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.



Kara yolu ile Zonguldak'a giden Bahçeli, Mengen ilçesinden geçerken burada bekleyen vatandaşları görünce aracını durdurdu.



Vatandaşları selamlayan ve onlarla sohbet eden Bahçeli, daha sonra Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge katılmak için ilçeden ayrıldı.

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