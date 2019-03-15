Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mengen'de Vatandaşları Selamladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mengen'de Vatandaşları Selamladı

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge giderken Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mengen'de Vatandaşları Selamladı, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge giderken Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Kara yolu ile Zonguldak'a giden Bahçeli, Mengen ilçesinden geçerken burada bekleyen vatandaşları görünce aracını durdurdu.

Vatandaşları selamlayan ve onlarla sohbet eden Bahçeli, daha sonra Zonguldak'ta düzenleyeceği mitinge katılmak için ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:13 Kaynak: AA

Zonguldak, Devlet Bahçeli, Mengen, Güncel
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